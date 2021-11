Variante Omicron in Italia: identificata sequenza in un paziente campano sbarcato in aereo a Milano

Identificata una sequenza riconducibile alla variante Omicron in Italia, in un paziente nella piattaforma ICoGen nell'ambito delle attività di sequenziamento genomico SarS-CoV2 della rete coordinata dall'Iss. Il genoma è stato sequenziato presso il Laboratorio di Microbiologia Clinica, Virologia e Diagnostica delle Bioemergenze dell'Ospedale Sacco di Milano da un campione positivo di un soggetto proveniente dal Mozambico. Il paziente e i suoi contatti familiari sono in buone condizioni di salute e sono residenti in Campania, i cui laboratori sono stati allertati e stanno già lavorando per ottenere i risultati genomici.

Era vaccinato con due dosi il professionista campano, dipendente di una azienda internazionale, rientrato nei giorni scorsi dal Mozambico e risultato positivo al Covid con una sequenza genomica riconducibile - ha resto noto l'Iss - alla variante Omicron. Lo si apprende da fonti qualificate della sanità campana. Le stesse fonti sottolineano che l'uomo è paucisintomatico e che le sue condizioni al momento non destano alcuna preoccupazione.

L'azienda farmaceutica Moderna annuncia di avere in corso di test un vaccino contro la variante Omicron del coronavirus. "Abbiamo tre linee di difesa che avanzano in parallelo: un booster con una dose più alta di mRNA-1273 e due candidati booster multi-valenti che anticipano mutazioni come quelle emerse nella Omicron", dice Stephane Bancel, chief executive officer di Moderna. "Abbiamo anche un candidato booster specifico contro Omicron", aggiunge.

