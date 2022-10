Le offerte di lavoro in provincia di Ancona, Pesaro e Urbino, Macerata, Fermo e Ascoli

Cerco e offro lavoro nelle Marche. Ecco alcune possibilità selezionate in tutte le province:

In provincia di Pesaro e Urbino

- Randstad Talent Selection è la divisione di Randstad Italia focalizzata sulla Ricerca & Selezione di profili qualificati e altamente specializzati. Strutturata e dinamica azienda del settore metalmeccanica della provincia, ci ha incaricato di cercare un CATEGORY MANAGER Si offre: inserimento con contratto diretto in azienda, ccnl metalmeccanica; RAL e inquadramento commisurati all’esperienza maturata. Orario di lavoro: Full Time. Luogo di lavoro: Vallefoglia (PU)

- Randstad Italia, filiale di Pesaro, ricerca per azienda cliente del settore metalmeccanico, un tirocinante da inserire nell'ufficio amministrativo. Il tirocinio è finalizzato ad un'assunzione diretta in azienda. Luogo di lavoro: Pesaro

- Randstad Italia S.p.a., filiale di Pesaro, ricerca per importante cliente, un: TECNICO COLORISTA

- Randstad Italia Spa, filiale di Pesaro, ricerca per azienda cliente operante nel settore telecomunicazioni, addetti all'assistenza software per le paghe. Si offre contratto a tempo determinato part time 30 ore settimanali ma necessaria disponibilità al full time. Zona di lavoro: Pesaro Modalità di lavoro: in maniera alternata smart working e in presenza. Hai una Qualifica o un Diploma in ambito Meccanico o titolo Tecnico equivalente? Hai esperienza nell’uso dell’attrezzatura meccanica e dei principali strumenti di misura? Allora candidati, perché abbiamo un'opportunità per te! Se il tuo profilo sarà in linea sarai contattato quanto prima.

- Randstad Italia Spa sta ricercando, per strutturata azienda metalmeccanica, specializzata nella produzione di componenti elettromeccanici per il settore industriale, una figura di OPERATORE ADDETTO AL MONTAGGIO A BANCO TURNISTA Tipologia contrattuale: l'azienda offre inserimento con contratto di somministrazione con ottime possibilità di proroghe; Retribuzione e inquadramento saranno valutati in base all'effettiva esperienza maturata.



Provincia di Ancona

- Randstad Italia Spa Filiale Inhouse cerca per Importante Azienda di Osimo UN IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI, preferibilmente in età di apprendistato

- Randstad Italia Spa - Filiale di Osimo ricerca, per azienda operante nel settore della Pubblica Amministrazione impegnata nella conservazione e valorizzazione dei bene culturali, per attività di supporto amministrativo in relazione alle procedure di programmazione degli interventi, di gare e appalti pubblici, presso la sede di Ancona: ADDETTO UFFICIO GARE E APPALTI

- Randstad Italia S.p.A, filiale di Jesi (AN), per cliente operante nel settore della pubblica amministrazione, ricerca: n.1 IMPIEGAT* per UFFICIO AMMINISTRATIVO.

- Randstad Italia - Filiale di Osimo è alla ricerca di varie figure nel settore deila GDO (supermercati), che verranno selezionate nel corso di un RECRUITING DAY in data 4 novembre 2022 dalle ore 9 alle ore 13 presso Spazio Conad di via Scataglini 6, Ancona.

- Sei una persona dalla forte ambizione commerciale e dalla spiccata intelligenza emotiva? Vuoi contribuire non solo a rafforzare il business, ma anche le relazioni con aziende e candidati? Potresti essere lo #HumanDiProfessione che stiamo cercando.

Provincia di Macerata

- Randstad Italia filiale di Civitanova Marche ricerca, per importante fashion & luxury brand operante nel settore manifatturiero, supporto addetto alla serigrafia.

- Randstad Italia S.p.A., filiale di Fano ricerca, per azienda cliente del settore metalmeccanico ricerca un impiegato BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO - LINGUA FRANCESE Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 17:00 Luogo di lavoro: Terre Roveresche (PU)

- Randstad Italia filiale di Civitanova Marche ricerca, per importante fashion & luxury brand operante nel settore manifatturiero, un ispettore qualità per inserimento strutturale.

- Randstad Italia filiale di Civitanova Marche ricerca, per importante azienda operante nel settore manifatturiero, un addetto al montaggio e accoppiatura pellami.

Provincia di Fermo

- Randstad Italia, filiale di Civitanova Marche, per importante azienda operante nel settore metalmeccanico è alla ricerca di un OPERAIO

- Randstad Italia SPA, Filiale di Ascoli Piceno cerca per il comune di Montedinove un CANTONIERE

- Randstad Italia, filiale di Civitanova Marche, per importante azienda operante nel settore metalmeccanico è alla ricerca di un OPERAIO MECCANICO

- Ti appassiona il settore vendite? Sei una persona empatica, comunicativa e, al contempo, orientata al raggiungimento di obiettivi commerciali? Ti piacerebbe gestire un team di collaboratori insieme ai quali far crescere il "tuo" negozio? Per azienda cliente, con sede a Fermo, selezioniamo uno/a Store Manager.

Provincia di Ascoli

- Randstad Talent Selection è la divisione di Randstad Italia specializzata nella R&S di profili specializzati e strutturati. Per nostra azienda cliente specializzata nell'ambito energetico ricerchiamo una risorsa da inserire in area amministrativa e segreteria generale.

- Randstad Italia SPA, filiale di Ascoli Piceno, ricerca per importante azienda leader a livello internazionale nella progettazione e produzione di componenti in materiale composito avanzato rinforzato in fibra di carbonio dei: LAMINATORI - FINITORI – ESTRATTORI! Cosa aspetti?? Candidati all'annuncio

- Randstad Italia, filiale di Ascoli Piceno, ricerca per conto di ERAP (Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica) un: ASSISTENTE TECNICO/AMMINISTRATIVO cat. C1

- Randstad Italia Spa, filiale di Ascoli Piceno, cerca per azienda cliente operante nel territorio: operai addetti al CARICO-SCARICO MERCI.

- Sei alla ricerca di nuovi stimoli lavorativi? Abbiamo la giusta opportunità per TE. Randstad Italia SPA, filiale di Ascoli Piceno ricerca per importante azienda del territorio, un Accountant Junior.