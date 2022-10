​Scherma, l'Italia verso il Mondiale: Tommaso Marini vince anche in Guadalupe

ANCONA- Le Nazionali italiane di fioretto maschile e femminile, laureatesi campioni del mondo nell’ultima edizione della kermesse iridata del Cairo ed entrambe bissando i titoli europei conquistati un mese prima ad Antalya, hanno svolto il secondo allenamento collegiale della stagione nell’arcipelago delle Antille francesi.

Il torneo disputato

Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto, Francesca Palumbo, Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Alessio Foconi, Guillaume Bianchi e Giorgio Avola hanno “riscosso il premio” per le medaglie conqusitate la scorsa estate, ma il fascino delle acque caraibiche non ha certo risparmiato il lavoro, imposto dal Commissario tecnico e dal suo staff, in vista del prossimo inizio della nuova stagione internazionale, confrontandosi con i colleghi di altre selezioni nazionali, Francia in primis. E non è mancata la gara finale che ha visto i fiorettisti azzurri protagonisti per la gioia del CT Stefano Cerioni.

Nella prova maschile della sesta edizione del “Tournoi International d’Escrime”, organizzato dal Club de Petit-Bourg padrone di casa, il podio è infatti stato tutto italiano: vittoria di Tommaso Marini davanti a Giorgio Avola, con Daniele Garozzo e Guillaume Bianchi al terzo posto.

Nella competizione femminile, invece, seconda posizione per Francesca Palumbo, fermata solo in finale dalla francese Anita Blaze, sul terzo gradino del podio sono salite Martina Favaretto e l’altra transalpina Pauline Ranvier, quinta Alice Volpi.

Prossima tappa per fiorettiste e fiorettisti nel ritiro di Roma: lunedì 31 ottobre e fino al 5 novembre, presso il Centro di Preparazione Olimpica CONI dell’Acqua Acetosa, gli azzurri si ritroveranno a ranghi completi per intensificare la marcia d’avvicinamento alla Coppa del Mondo 2022/2023 che vedrà gli uomini debuttare dall’11 al 13 novembre a Bonn, mentre per le donne l’esordio è previsto dal 9 all’11 dicembre a Belgrado.