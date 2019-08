Offende i poliziotti colpendoli con calci e pugni 20enne in manette

di E.B.

TRIESTE - La Polizia di Stato ha arrestato per resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale, getto pericoloso di cose, lesioni personali, minacce e rifiuto di fornire un documento o di declinare le proprie generalitàStava litigando violentemente con un altro uomo all’esterno di un locale di via Rossini e ha scagliato una sedia contro i presenti. E’ stata informata la sala operativa della Questura tramite il 112 e sul posto si è recata una Volante. Alla vista degli operatori il brasiliano ha iniziato a inveire e si è rifiutato di fornire un documento o le proprie generalità. Quindi è scappato insultando gli agenti, che lo hanno rincorso. Una volta raggiunto, l’uomo vi si è scagliato contro con inaudita violenzaoltre che insultandoli, oltraggiandoli pesantemente e minacciandoli. Anche durante il trasporto in Questura l’uomo ha mantenuto un atteggiamento violento e aggressivo,e colpendo con violenti calci i finestrini e la barriera in plexiglass dell’autovettura di servizio. Si trova al carcere del Coroneo.