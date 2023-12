Nicolò Barella papà per la quarta volta, ma la moglie rivela: «Uno dei due gemelli ci ha lasciato, un dolore atroce»

Nicolò Barella diventerà papà per la quarta volta. A darne l'annuncio con un post su Instagram, la moglie Federica Schievenin. Dopo tre figlie femmine, la coppia si prepara ad accogliere il primo figlio maschio, arrivato dopo un periodo non facile.

L'annuncio

«Siete arrivati insieme, ed è stata un’emozione immensa. Durante questo viaggio il piu piccolo ci ha lasciato. Per noi che avevamo già vissuto questo dolore atroce, pochi mesi fa, è stato riaprire una ferita. Sono stati mesi difficili, anzi un anno difficilissimo. Con tuo papà vicino è stato tutto un po’ più semplice. Ora esplodiamo di gioia sapendo che tu stai bene e non vediamo l’ora di vederti. Ti stiamo aspettando PICCOLO BARELLA»: con queste parole Federica Schievenin, ex modella e moglie di Nicolò Barella, ha annunciato di aspettare un figlio dal calciatore dell'Inter.

Per la coppia si tratta del quarto bambino, dopo le tre figlie femmine, Rebecca, Lavinia e Matilde.

Una gravidanza difficile, arrivata dopo un periodo complicato, superato grazie alla vicinanza del calciatore e all'amore della famiglia.