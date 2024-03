Malore improvviso durante la partita, calciatore di 13 anni si accascia e muore sotto gli occhi dei compagni di squadra

Un giovane calciatore di soli 13 anni è morto sabato pomeriggio dopo aver manifestato un malore improvviso durante una partita di calcio. Il dramma si è consumato sotto gli occhi di compagni di squadra, avversari e spettatori, lasciando dolore e sgomento tra i presenti.

Il malore in campo

La tragedia è avvenuta a Sens, nella regione francese dell'Yonne. Il ragazzo, che giocava con la squadra dell'Onze Saint-Clément, stava disputando un incontro contro la Jeunesse Sénonaise per il campionato U15 quando, a metà partita, ha accusato un forte dolore al petto. Pochi minuti dopo aver lasciato il campo, il giovane è crollato. Nonostante l'intervento tempestivo degli istruttori sportivi, che hanno praticato un massaggio cardiaco in attesa dei soccorsi, e l'arrivo in tempi brevi di vigili del fuoco e del Samu, il trasporto d'urgenza all'ospedale di Sens non è stato sufficiente a salvare la vita dell'adolescente.

Il cordoglio

La notizia della sua morte ha profondamente scosso il mondo dello sport locale e i messaggi di solidarietà non hanno tardato ad arrivare.

Dirigenti, allenatori e volontari dei club coinvolti hanno espresso la loro «profonda tristezza», assicurando alla famiglia del ragazzo tutto il loro sostegno. Anche il mondo del calcio professionistico, rappresentato dall'AJ Auxerre, squadra di Ligue 2, si è unito al cordoglio, offrendo le proprie condoglianze alla famiglia della giovane vittima e a tutti coloro che lo conoscevano.