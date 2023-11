Nicholas Foresti, rider di 22 anni morto in scooter mentre consegnava una pizza: così si pagava l'università

Dramma a Bergamo: è morto in ospedale a soli 22 anni Nicholas Foresti, il rider coinvolto nel terribile incidente di mercoledì sera: si è spento al Papa Giovanni a meno di 24 ore dallo schianto. In sella ad uno scooter 125, aveva appena consegnato una pizza a Lallio e stava tornando in Via Grumello a Bergamo, dove lavorava: all'altezza del cavalcavia della zona l'incidente con una Volkswagen Touran. Nicholas è stato soccorso e rianimato dai sanitari dell'automedica, trasferito d'urgenza in ospedale da un'ambulanza della Croce Rossa: non è sopravvissuto alle gravissime ferite.

La dinamica dell'incidente

La Polizia Stradale è al lavoro per ricostruire la dinamica dello schianto.