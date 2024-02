Esercitazione Nato, il flop della portaerei Gb Hms Queen Elizabeth: non parte per la missione, la Royal Navy costretta a sostituirla

Durante i controlli dell'ultimo minuto prima della partenza per l'esercitazione Nato Steadfast Defender, la più grande esercitazione mai realizzata dalla fine della guerra fredda, si è scoperto che la Hms Queen Elizabeth aveva un problema significativo con l'albero dell'elica di tribordo. La nave, domenica, non è salpata come previsto e sarà sostituita con la Hms Prince of Wales.

I controlli

La Marina Militare ha previsto ulteriori controlli sulle linee d'asse della portaerei. Nel corso di un'ispezione sono emersi dubbi attorno a uno degli attacchi dell'albero di dritta, un problema diverso rispetto a quello riscontrato nel 2022 sulla Hms Prince of Wales. Sebbene la nave rimanga in classe (cioè tecnicamente idonea alla navigazione) è stato deciso, come ragionevole precauzione, di ritirarla dall'esercitazione fino a quando il problema non sarà stato risolto.

I tempi

Il comandante della flotta aveva dichiarato dichiarato: «I controlli pre-naviganti di routine hanno identificato un problema con un accoppiamento sull'albero dell'elica di tribordo della Hms Queen Elizabeth. Pertanto la nave non salperà domenica. La Hms Prince of Wales ha così preso il posto della Hms Queen Elizabeth nei compiti della Nato e salperà per l'esercitazione Steadfast Defender il prima possibile».

Probabilmente, però, la nave non potrà salpare prima di una settimana, la decisione comporta una rapida accelerazione delle attività di manutenzione esistenti, il trasferimento di attrezzature dalla sorella, l'imbarco dei jet o di un gruppo aereo completo, nonché lo stoccaggio e il rifornimento della nave.

Più di 40 navi prenderanno parte all'esercitazione Steadfast Defender, a marzo, al largo della costa artica norvegese.

La Royal Navy ha affermato che la flotta di 40 navi che prendono parte all'esercitazione proviene da più di 24 nazioni.