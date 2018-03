Il Nas all'Università multano il professore che fuma nei corridoi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIETI - Termina le lezioni e fuma il sigaro dentro l’università, davanti a decine di studenti e colleghi. Un professore della d’Annunzio è stato multato dai carabinieri del Nas di Pescara: ora dovrà pagare 55 euro. L’episodio è avvenuto ieri all’interno del plesso della facoltà di Psicologia, nel campus di via dei Vestini. Richiamati dal forte odore del sigaro, i militari per la tutela della salute sono intervenuti e hanno contravvenzionato il docente. Il fatto è avvenuto di fronte agli occhi esterrefatti di numerosi universitari e professori. L’insegnante multato aveva appena finito di fare lezione e ha commesso l’errore di accendere il sigaro in uno dei corridoi dell’ateneo, violando la normativa. La prevenzione nell’ambito della lotta al tabagismo e al fumo passivo rientra tra i compiti dei carabinieri del Nas, che sono stati incaricati dal ministero della Salute per svolgere attività di controllo in ospedali, scuole, università e luoghi pubblici. Le verifiche sono diventate ancora più ferree dopo l’entrata in vigore, nel 2016, della nuova normativa anti-fumo che vieta, tra l’altro, di accendere le sigarette anche all’esterno degli ospedali, delle strutture universitarie ospedaliere, nelle pertinenze dei reparti pediatrici, ginecologici, di ostetricia e neonatologia e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.