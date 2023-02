ANCONA Fuma una sigaretta raccolta da terra, ha un malore e finisce in ospedale. Il soccorso è stato effettuato dal personale sanitario nella notte compresa tra sabato e ieri in corso Mazzini, nei pressi della mensa del povero, e ha visto come protagonista, suo malgrado, un uomo di circa cinquant’anni che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe trovato in terra una sigaretta contenente, probabilmente, non solo tabacco, ma anche della sostanza stupefacente.

Dopo averla fumata, il 50enne ha accusato un malore al punto tale che da parte dei passanti è stato allertato il numero unico dell’emergenza territoriale 112. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato un mezzo della Croce Gialla di Ancona. L’uomo, che lamentava un forte senso di spossatezza con un leggero formicolio alle gambe, ma non ha mai perso conoscenza, a scopo precauzionale è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette: fortunatamente poi si è ripreso, ha risposto bene alle cure che gli sono state somministrate e qualche ora dopo è stato dimesso. Quello che resta da capire è dove il 50enne abbia trovato questa sigaretta e sopratutto cosa ci fosse all’interno della stessa per poter provocare una reazione di questo tipo che ha spinto l’uomo a ricorrere alle cure dell’ospedale.