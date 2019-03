Mutandine appese per segnalare le "lucciole": sigilli alla villetta hot

di Francesco Campi

ROVIGO Due mutandine sul cancello, in una sorta di evoluzione delle lanterne rosse utilizzate come insegna per indirizzare i clienti nell'appartamento dove lavoravano due lucciole cinesi ed evitare che suonassero i campanelli ai vicini, come più volte era successo. Lunedì, però, la casa chiusa, una villetta di testa di una schiera racchiusa fra i condomini della Commenda, al numero 26 di via Galilei, con giardinetto sul davanti e sul retro, è stata sigillata dalla polizia. BLITZ A MEZZOGIORNO L'operazione...