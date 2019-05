Costa nella morsa dei controlli: venti lucciole a rischio Dapso urbano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Dalla costa all’entroterra, prosegue una stagione di intensi controlli da parte delle forze dell’ordine. Nelle ultime settimane centinaia gli uomini di carabinieri e polizia all’opera, con particolare attenzione a contrastare il traffico di stupefacenti, che ha fatto registrare nuovi arresti e sequestri di sostanze illecite. Controlli interforze che stanno insistendo assiduamente in particolare su Lido Tre Archi, area critica al centro di un focus specifico volto a prevenire e reprimere situazioni lesive dell’ordine pubblico.Nell’arco dell’ultimo anno, anche grazie all’assiduità dei controlli, per via dell’incremento d’organico conseguente all’istituzione di Questura e Comandi provinciali di carabinieri e finanza, la presenza di squillo si è sensibilmente ridimensionata. Da poco più di un mese a Porto Sant’Elpidio è anche stato introdotto il Daspo urbano nel regolamento comunale. Già una ventina i verbali elevati alle lucciole. In caso di recidiva di comportamenti vietati, è possibile che da qui ai prossimi mesi vengano emessi per la prima volta nel Fermano provvedimenti di allontanamento.