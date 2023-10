Meningite, Ilaria Fabiocchi muore a 53 anni: architetto e artista star di Instagram con le sue opere

Stroncata da una grave forma di meningite criptococcica: speranze finite per Ilaria Fabiocchi, architetto e artista 53enne dell'Aquila della quale è stata dichiarata la morte cerebrale nella tarda serata di sabato. La donna era ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Avezzano, dove nel pomeriggio di ieri i medici avevano avviato il procedimento che ne ha decretato la morte.

Ilaria Fabiocchi morta per meningite

Come scrive Il Messaggero, la vicenda di Ilaria Fabiocchi aveva tenuto per giorni la città col fiato sospeso per le sorti dell'architetto. Ricordata come una donna dalla spiccata sensibilità, era una dipendente pubblica che aveva lavorato prima in Regione poi all’Ufficio per la ricostruzione dei Comuni del Cratere. Coltivava la passione per l'arte, e nella sua città aveva organizzato diverse esposizioni e iniziative culturali. Il suo percorso artistico era molto apprezzato anche sui social, dove sono 83mila i follower che la seguivano su Instagram.

Anche il sindaco Biondi ha diffuso un messaggio di cordoglio: «La sua energia sia custodita nel ricordo di quanti l’hanno amata. Certi che anche questa improvvisa e dolorosa prova, non le abbia fatto mancare sostegno e vicinanza».