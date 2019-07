Mucche sui binari, il treno deraglia: terrore sul convoglio dei pendolari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un, ma senza gravi conseguenze per i suoi occupanti, ed una lunga serie di ritardi per tutta la giornata. Sono questi gli effetti della presenza di cinqueche, poco dopo le 11 di questa mattina, hanno invaso idi una ferrovia.È accaduto all'altezza di Llanes, in Spagna: il treno, proveniente da Oviedo e diretto a Santander, non è riuscito ad evitare le mucche che avevano invaso i binari e, dopo lo scontro, ha finito per deragliare. Sul convoglio si trovavano 25 passeggeri pendolari, un macchinista ed un controllore: nonostante lo spavento, nessuno di loro è rimasto ferito. Lo riporta LeoNoticias. Per tutto il resto della giornata, per consentire i rilievi e liberare i binari, sono stati cancellati tutti i treni che percorrevano quella tratta, con gravi ripercussioni sul traffico ferroviario di diverse comunità autonome: Asturie, Cantabria e Paesi Baschi.