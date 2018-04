Motore spento in mezzo al passaggio a livello: pick-up sventrato dal treno

di Luciano Beltramini e Roberto Ortolan

PEDEROBBA/BELLUNO - Entra nel passaggio a livello, ma. Erano circa le 8 di ieri quando è iniziato il calvario di un. Mentre sta freneticamente girando la chiave per far ripartire il fuoristrada si abbassano le sbarre e resta intrappolato tra le barriere. Per mettersi in salvo e trovare una via d'uscita inizia a fare manovra in mezzo alle rotaie. Cerca uno spazio dove trovare posto al pick-up senza creare problemi al treno passeggeri che sta arrivando da Feltre. Forse, pensa, riesco a mettermi in salvo lungo le rotaie o raggiungere un campo. Si mette lentamente in movimento verso Montebelluna. Ma è troppo tardi. Il treno passeggeri da Feltre sta arrivando a forte velocità. Ormai è impossibile evitare il tamponamento. Il 40enne scende dal fuoristrada e si mette miracolosamente in salvo, prima dello. L'autista del convoglio, notato l'ostacolo, cerca una frenata disperata. Non riesce a evitare l'impatto, ma il treno è praticamente fermo quanto si schianta sul pick-up. Un nuovo miracolo. Il treno resta sui binari e non ci sono conseguenze per i passeggeri. Tutti illesi.