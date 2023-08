Il calciatore Ortiz divorato da un coccodrillo in Costa Rica: la polizia spara all'animale per recuperare il cadavere

Aveva deciso di rinfrescarsi nel fiume, ma dopo il tuffo qualcosa è andato storto e si è consumata una vera e propria tragedia. Jesus Alberto Lopez Ortiz, calciatore di 29 anni del Costa Rica, è stato divorato da un coccodrillo in pochi istanti e le immagini che circolano sui social mostrano l'orrenda fine che il giovane sportivo ha avuto...

SE LANZA AL RÍO Y LO APAÑA UN COCODRILO



En el Río Cañas, ubicado en Santa Cruz, provincia de Guanacaste en Costa Rica, un hombre se lanzó aparentemente para nadar en horas de la mañana de este sábado, pero fue atrapado por un reptil. Aún se encuentra en el hocico del animal. pic.twitter.com/2i08owreN4 — Info Al Día 🇵🇦 (@InfoAlDiaPA) July 29, 2023

Calciatore divorato da un coccodrillo

Il 29enne non si è reso conto di quanto fosse imprudente il suo gesto, in un fiume che tutti sanno essere colmo di alligatori e coccodrilli. Un tuffo che è costato la vita al giocatore e che ha costretto i soccorsi a intervenire con la forza per recuperare il cadavere che dalle immagini, diventate subito virali, si vede tra le possenti fauci del rettile.

L'operazione di recupero è risultata impossibile senza l'intervento della polizia che, giunta sul luogo, ha ucciso il coccodrillo sparando diversi colpi di pistola. Una volta eliminato il pericolo, il corpo senza vita del giovane è stato recuperato e portato sulla riva del fiume.