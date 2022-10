Morto coccodrillo vegetariano venerato come un Dio: Babiya aveva 75 anni e mangiava solo fiori

Stavolta sono lacrime per il coccodrillo, perché i devoti indiani del tempio di Ananthapura piangono Babyia, il coccodrillo vegetariano morto alla veneranda età di 75 anni. Il temibile rettile, infatti, non mangiava carne e non cercava prede, ma si nutriva solo di fiori e frutta offerti dai devoti. Babiya era adorato come una divinità, proprio perché un rarissimo esemplare di coccodrillo vegetariano femmina, che viveva nel lago in cui si trova il tempio indiano, nello stato del Kerala.

Venerato come un Dio

Babiya era amato e celebrato dai fedeli indiani, perché secondo una credenza religiosa locale, il coccodrillo era la reincarnazione di un dio e poterlo vedere mangiare il cibo offerto era ritenuto una sorta di benedizione per la propria vita. Riuscire a vederlo e offrigli cibo era considerato una benedizione. Secondo i monaci del tempio, Babiya passava gran parte del suo tempo all'interno di una grotta, come una guardia che proteggeva un luogo sacro, e veniva fuori solo nel pomeriggio.

La storia di Babiya

Secondo le credenze locali, un soldato inglese, nel 1945 sparò al coccodrillo nel tempo e giorni dopo Babiya apparve dalla grotta. L'animale non avrebbe mai mangiato altri essere viventi, come i pesci del lago, ma sarebbe vissuto mangiando solo le offerte dei devoti. Il coccodrillo è stato ritrovato senza vita domenica scorsa e con la diffusione della notizia della sua morte, sono moltissimi i commenti sui social, che pregano per l'anima di Babiya.