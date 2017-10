Morto in carcere il serial killer Marco Bergamo Era il "mostro di Bolzano"

MILANO - È morto Marco Bergamo, il serial killer di Bolzano condannato quattro volte all'ergastolo e a 30 anni di reclusione per l'assassinio di cinque donne. Il 51enne stava scontando la sua pena nel carcere Bollate di Milano, nei giorni scorsi era stato ricoverato in ospedale per problemi polmonari.



Tra il 1985 e il 1995 il 'mostro di Bolzano' aveva ucciso cinque donne (una studentessa di 15 anni e alcune prostitute) ed era stato arrestato il 6 agosto del 1992, il giorno del suo 26. compleanno.

