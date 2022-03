Terminillo, scivola durante una passeggiata con la moglie e precipita in un pendio: morto escursionista

RIETI - Un escursionista ha perso la vita al Terminillo, precipitando in un lungo pendio nella zona di Monte Elefante. Le operazioni di recupero del corpo sono attualmente in corso.

L'incidente è accaduto intorno alle 14. L'uomo era in compagnia della moglie e stavano facendo una passeggiata in una zona del Monte Elefante dove la neve era quasi del tutto assente. La coppia non sembra avesse un equipaggiamento particolarmente adatto, quando l'uomo è improvvisamente scivolato sull'erba, rotolando lungo un pendio per circa duecento metri, sbattendo più volte contro le rocce.

La caduta si è arrestata a ridosso della strada che dal Terminillo conduce a Micigliano. Sul posto gli uomini del Soccorso alpino, la Polizia di Stato della stazione del Terminillo e uomini dei vigili del fuoco. Non si conoscono al momento le generalità dell'uomo.

Ultimo aggiornamento: 18:37

