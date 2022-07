I bulli attaccano la figlia, lui la difende: papà ammazzato a coltellate da un 14enne

Voleva difendere la figlia dai bulli con una punta di trapano ma è stato ammazzato a coltellate da uno del branco: un ragazzino di 14 anni. James Markham, 45 anni, è stato colpito alla schiena, all'ascella e al petto nella zona est di Londra dopo essere intervenuto per aiutare la figlia.

Pugnalato più volte in strada

APPROFONDIMENTI NAPOLI CHOC Sfregiata al volto a 12 anni dal fidanzatino 17enne: «Era geloso». La cicatrice sarà permanente

L'uomo aveva notato il gruppo di ragazzi che stavano infastidendo una delle sue figlie ed è intervenuto ma la reazione del gruppo è stata eccessiva. James, che lavorava come muratore, era nel capanno quando ha notato che qualcosa non andava, ha preso la punta del trapano ed è andato dai bulli a chiedere spiegazioni. Il suo intento era di spaventarli, ma uno dei ragazzi si è avventato su di lui, pugnalandolo più volte. Il terzo colpo, quello al torace è stato fatale per il 45enne a cui è stato perforato un polmone. Un passante ha provato ad aiutare l'uomo, mentre i ragazzi sono riusciti a scappare. Dopo qualche giorno sono stati poi identificati e arrestati, ora il 14enne, accusato di omicidio, sarà processato. James lascia una moglie e tre figlie.