Sfregiata al volto a 12 anni dal fidanzatino 17enne: «Era geloso». La cicatrice sarà permanente

Sfregiata al volto a 12 anni, con una cicatrice che potrebbe restare in parte permanente, e il fidanzatino attualmente in fuga. Una vicenda terribile a Napoli, dove una bambina di appena 12 anni è arrivata nel pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini, la scorsa notte, con una profonda ferita al volto provocata da un'arma da taglio: la piccola è arrivata in ospedale intorno all'1.30 della notte ed è stata subito operata.

APPROFONDIMENTI NERVI TESI Montemarciano, lite per la precedenza: schiaffeggia il runner e gli rapina lo smartphone, arrestato

Subito trasferita all'ospedale pediatrico 'Santobono', è stata poi dimessa e adesso si trova a casa: i carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. La cicatrice, secondo quanto appreso dall'agenzia ANSA, che cita i medici che hanno curato la bambina, sarà almeno in parte permanente. La prima prognosi è di un mese «per un danno permanente al viso». In futuro la vittima sarà sottoposta a nuove visite e forse ad interventi di chirurgia plastica per tentare di ridurre il danno.

Sarebbe stato il fidanzatino 17enne a ferire al volto con un coltello la 12enne: sulle sue tracce ci sono i carabinieri, cui sono state affidate le indagini. Il ragazzo è al momento irreperibile. La stessa vittima ha riferito ai sanitari e poi ai militari il nome dell'autore dell'aggressione, aggiungendo che il 17enne avrebbe agito per «motivi di gelosia».