Ragazzo accoltellato in centro a Modena, muore a 20 anni. Fatali 2 fendenti al collo, è caccia agli aggressori

Un uomo, del quale non si conoscono ancora le generalità, è morto dopo essere stato accoltellato, attorno alle 18.30, in Corso Vittorio Emanuele, nel pieno centro di Modena.

Cosa è successo

Secondo le prime ricostruzioni della polizia, sarebbe stato aggredito da due persone, che sono fuggite immediatamente dopo.

La richiesta di auto

La vittima ha chiesto aiuto in un albergo vicino ed è stato soccorso da alcuni passanti, ma è morto poco dopo.

La vittima

Sarebbe un ventenne originario dell'Africa, in corso di identificazione, la vittima dell'omicidio avvenuto questo pomeriggio, intorno alle 18.30, in pieno centro storico a Modena. La squadra mobile sta ricostruendo il contesto nel quale è maturato il delitto. A quello che risulta al momento, il ventenne si trovava nel centralissimo Corso Vittorio Emanuele con un amico, quando due persone lo avrebbero aggredito accoltellandolo alla gola. L'amico sarebbe fuggito, insieme ai due aggressori. Il ventenne è stato soccorso da alcuni passanti e una volta portato all'ospedale di Baggiovara dal 118, in gravissime condizioni, è morto.