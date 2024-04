ASCOLI Il campionato è arrivato alla volata finale, mancano cinque gare al termine. L'Ascoli è terzultimo in classifica con 33 punti, oltre alla gara con il Modena che ha 39 punti, in programma sabato al Del Duca, deve affrontare in trasferta la Ternana che, con la vittoria di Cremona, ha raggiunto quota 36 tirandosi fuori per il momento dalla zona playout.



Le sfide

Al Del Duca poi arriverà il Cosenza (che di punti ne ha 35) quindi la trasferta a Palermo ( 51 punti). La stagione si chiuderà in casa con il Pisa ( 43 punti). Un finale di campionato difficile per un Ascoli che sabato deve ancora una volta cercare di vincere a tutti i costi e per farlo ha anche bisogno dei suoi tifosi. La società per invogliare la gente a riempire le gradinate del Del Duca ha abbassato i prezzi del biglietto dei settori Curva nord e Tribuna Mazzone. La tifoseria bianconera ha comunque sempre risposto presente con una media di 7mila spettatori a partita. Un numero comunque alto per una realtà come Ascoli e una squadra che naviga nei playout e che quindi in questa stagione non sta regalando soddisfazioni.

I prezzi

Per questa sfida il club ha voluto comunque favorire la tifoseria nello specifico i fedelissimi. Vediamo allora che il biglietto per la curva costa intero 10 euro, ridotto Under 14 invece 3 euro. Il biglietto per la tribuna Mazzone si potrà acquistare al costo di 18 euro, 3 euro per gli Under 14 . Restano invariati i tagliandi per assistere alla partita della Tribuna Ovest. I biglietti sono già in vendita da ieri pomeriggio. La società quindi con questo gesto chiama a raccolta i suoi tifosi, per una sfida così importante conta solo aiutare la squadra, cosa che è sempre stata fatta fino ad ora, ma magari con il Modena serve una spinta ancora più forte da parte di tutto lo stadio. I tre punti mancano dalla partita con il Lecco, gara di esordio del tecnico Massimo Carrera, dal momento del suo arrivo ha conquistato una vittoria (Lecco) una incassato una sconfitta (La Spezia) e firmato due pareggi ( Venezia e Cittadella). Adesso la squadra bianconera deve tornare a conquistare i tre punti. Per una volta occorre accantonare ogni divergenza e ogni critica perché i novanta e più minuti di sabato prossimo potrebbero essere determinanti in vista del futuro del club. Agli errori, alle tante problematiche si potrà pensare al termine del campionato. Adesso quello che conta è portarlo a termine nel migliore dei modi, il che significa raggiungere la salvezza. In questo momento la permanenza in serie B appare difficile, non è però un miraggio perché ci sono tutte le possibilità per poter riemergere. I ragazzi in campo vanno comunque aiutati, come va aiutato lo stesso allenatore Massimo Carrera arrivato sulla panchina bianconera solo da qualche settimana.

La preparazione

Intanto la squadra ha ripreso ieri pomeriggio gli allenamenti. Il tecnico ritrova per la sfida con gli emiliani Giuseppe Bellusci che ha scontato il turno di squalifica, rimane in dubbio invece l'altro difensore centrale Eric Botteghin. Sembrava dovesse rientrare ieri in gruppo invece nel pomeriggio si è sottoposto ad una nuova ecografia per vedere a che punto è il problema muscolare. Dovrebbe comunque unirsi agli altri in questa settimana, il che significa che per la gara contro il Modena potrebbe almeno andare in panchina perché ovviamente, essendo rimasto fuori per qualche settimana, non ha la condizione atletica ottimale.