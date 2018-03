Elena stroncata dal male a 39 anni; genitori morti per la stessa malattia

di Paola Treppo

SAN GIORGIO DI NOGARO (Udine) - Lutto aper ladistroncata dalla. Aveva perso la, deceduta poco più di un mese e mezzo fa per la stessa patologia, e aveva perso il padre 9 anni fa, anche lui stroncato dallo stesso male. Elena aveva scoperto di essere ammalata nel 2015 e da allora aveva iniziato una lunga cura.Hacon forza e tantosenza lamentarsi, cercando di dare speranza a chi era malato come lei: «Dai, che ce la fai e starai meglio di prima, i capelli ricresceranno più belli di prima - aveva scritto in un lungo post su Facebook-. Ilnon è una colpa, è una malattia da cui non ci si deve nascondere; bisogna imparare a superarsi, accettarsi, amarsi». Elena aveva frequentato il liceo scientifico, si era iscritta all'università e aveva iniziato a lavorare per mantenersi di studi; lascia due sorelle e tanti amici che le sono stati accanto in questi anni di lotta e che adesso piangono la sua scomparsa. I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 14 marzo.