Tir carico di uova vola per 8 metri nella scarpata gravi due camionisti

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECCHIO MAGGIORE - Due, ma il bilancio poteva essere tragico, in unoavvenuto oggi oggi pomeriggio, attorno alle 16, lungo l'autostrada A4 Serenissima, tra i caselli di Montebello e Montecchio Maggiore, in direzione Venezia., è uscito di strada finito poi rovesciato nella scarpata, circa 8 metri sotto il livello stradale, dopo la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente.Sul posto sono giunti i(questi ultimi anche con l’autogru) che hanno messo in sicurezza l'autoarticolato, mentre i due autisti erano già stati presi in cura dal personale del Suem 118 per essere portati in ospedale in codice rosso. Sul posto gli agenti della Polstrada e il personale ausiliario autostradale. Le operazioni di recupero del camion saranno effettuate durante la notte. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.