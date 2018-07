Va nell'orto a piantare radicchio: pensionato stroncato dal caldo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

MONTEBELLUNA - Muore stroncato da un infarto nell'orto di casa dove si era recato per interrare un centinaio di piantine di radicchio. Una morte improvvisa quella di Giovanni Dametto, 74 anni, ex dipendente dell'ospedale San Valentino di Montebelluna e in pensione ormai da circa sei anni.