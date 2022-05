Rincorre il cane che le è scappato, viene investita da un camion: 50enne gravissima

MONTEBELLUNA - Insegue il cane che le è fuggito viene travolta da un camio. L'incidente è accaduto, oggi, 12 maggio, all’alba a Biadene di Montebelluna, in via Feltrina. Un camion, guidato da un 50enne di Castelfranco Veneto, all'altezza del civico 84, verso le 5 del mattino, ha investito una donna E.B., 50 anni residente a Montebelluna. La donna che ha riportato gravi ferite è stata soccorsa dai sanitari del Suem 118, ma non è in pericolo di vita. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri. Secondo una prima ricostruzione la donna stava attraversando la strada per andare a recuperare il cane che le era sfuggito, proprio mentre arrivava il camion, che procedeva verso Montebelluna. Il camionista non ha potuto far nulla per evitare l'impatto: la donna è stata scaraventata a terra. Soccorsa da automedica e ambulanza del Suem 118 la 50enne, che ha riporatto fratture in tutto il corpo, è stata trasportata in elicottero al pronto soccorso di Treviso per essere sottoposta alle cure del caso.

