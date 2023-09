Malore in culla, morta neonata di quattro mesi. La telefonata choc al 118: ​«Aiuto, la mia bimba non respira»

«Aiuto, presto la mia bimba non respira». La telefonata drammatica al Suem 118 è arrivata ieri sera, 16 settembre, poco prima delle 21. A chiedere l'intervento immediato dei soccorsi, racconta il Gazzettino, una giovane coppia residente a Guarda, sotto choc perché la figlia di 4 mesi era priva di sensi. Portata con l'elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, ha lottato per rimanere in vita ma non ce l'ha fatta.

Il racconto dei genitori

I genitori hanno raccontato che la piccola aveva mangiato, stava bene e come ogni sera si era addormentata.

Dopo essere stata messa in culla, però, probabilmente un rigurgito le ha impedito di poter continuare a respirare. Madre e padre si sono accorti poco dopo che stava diventando cianotica. I sanitari del Suem 118, con l'aiuto di una pattuglia dei carabinieri che ha illuminato la zona di atterraggio dell'elicottero, hanno praticato subito il massaggio cardiaco per cercare di salvare la vita alla piccola, che poi è stata trasportata d'urgenza all'ospedale trevigiano dove è deceduta.