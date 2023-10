Frontale tra una corriera della Mom e un furgone lungo la Bassanese: due morti e cinque feriti, un paio sono gravi

MONTEBELLUNA - Incidente mortale oggi pomeriggio, sabato 14 ottobre, a Montebelluna. Sulla base delle prime informazioni lo schianto è successo attorno alle 16 in via Bassanese e ha coinvolto un furgone e uns corriera della Mom. Ancora non è definito il bilancio, ma dai primi riscontri ci sarebbero due persone decedute e cinque feriti, due di questi sono gravi Sul luogo stanno giungendo le autoambulanze e i vigili del fuoco.