Cede un ponteggio nel cantiere edile: operaio di 23 anni muore schiacciato

MONTEBELLUNA - Grave infortunio sul lavoro questa mattina poco dopo le 8.30 a Montebelluna. Un operaio di 23 anni è stato travolto e ucciso da un carico di quindici quintali in un cantiere edile in via Magellano. All'origine dell'infortunio il cedimento di un ponteggio che ha travolto il giovane. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma per l'operaio non c'è stato nulla da fare. Il pesante carico lo ha infatti schiacciato. Ora nel cantiere edile, oltre al personale del Suem, ci sono i carabinieri e anche gli ispettori dello Spisal che dovranno verificare la dinamica di quanto accaduto.

