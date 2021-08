Neopatentato ubriaco si schianta contro sette auto. E quando deve spiegare fa scena muta

MONSELICE Aveva da poco conseguito la patente di guida, ma dopo una notte di follia, si è visto ritirare il documento dai carabinieri della Compagnia di Abano. Nei guai l'altra notte attorno alle 2 è finito H.M. di 21 anni, originario del Marocco residente nell'area delle Terme.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma il nordafricano, mentre stava transitando lungo via Tortorini a Monselice al volante di una Volkswagen Golf, ha perso il controllo del mezzo andando ad impattare contro le auto regolarmente parcheggiate.



LO STRIKE

Nello specifico il giovane automobilista ha colpito quattro veicoli che si trovavano parcheggiati sul lato destro della strada e altri tre fermi nel versante opposto della carreggiata.

Il conducente è uscito dalla paurosa carambola praticamente illeso, ma in evidente stato di choc. Alcuni residenti sono scesi in strada dopo aver sentito il frastuono provocato dai tamponamenti multipli.

Il ventunenne, che lamentava solo qualche contusione, non ha tentato alcuna fuga a piedi anche perchè si è reso conto dei numerosi testimoni presenti. Qualcuno ha chiamato i numeri d'emergenza.



SOCCORSI

Sul posto si sono portati oltre ai carabinieri anche il personale medico del Suem 118. Dopo essere stato visitato il ventunenne è stato sottoposto all'esame dell'alcoltest. Il risultato è stato di 0,48 g/lt. Una percentuale numerica che rientra nei limiti per quel che riguarda gli automobilisti che già qualche anno di anzianità al volante, ma che è bastata ad H.M. per perdere la sua patente.

Il Codice della strada impone infatti per i neo patentati l'assoluto divieto di bere alcolici prima di mettersi al volante. Non è dato sapere se l'incidente stradale sia stato provocato esclusivamente dall'abuso di drink, oppure si siano accavallate più cause. Sta di fatto che i danni provocati dal nordafricano con il suo comportamento azzardato sono ingenti. Dovrà risponderne in prima persona con tutti i proprietari dei mezzi incidentati. Per pura casualità non si segnalano feriti. L'incidente è avvenuto infatti quando le auto erano parcheggiate senza alcun conducente a bordo. Se lo stesso episodio si fosse materializzato in pieno giorno, con pedoni a passeggio e comunque un traffico veicolare maggiore, il bilancio sarebbe stato ben più pesante.



SCENA MUTA

Alla richiesta di spiegazioni da parte dei carabinieri, il protagonista della carambola non avrebbe fornito particolari spiegazioni su quanto è potuto accadere. La viabilità in via Tortorini e nelle arterie limitrofe è tornata regolare dopo circa due ore. Tempo necessario ai carroattrezzi di rimuovere i mezzi incidentati e ripulire dai detriti la sede stradale.





