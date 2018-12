Spia e molesta nella doccia le colleghe 18enni: lavapiatti patteggia 1 anno e 4 mesi

di Giuliano Pavan

CORDENONS - Ha chiuso i conti con la giustizia patteggiando un anno e quattro mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena. Si tratta di, il lavapiatti 21enne di Cordenons, difeso dall'avvocato Maurizio Mazzarella, finito sotto accusa perper aver preso di mira due giovani colleghe, entrambe portogruaresi, che lavoravano con lui in un hotel diSecondo quanto sostenuto dalla Procura, dopo averle spiate mentre facevano la doccia, avrebbe tentato un approccio sessuale nei loro confronti, in due distinti episodi fotocopia. Il giovane, che all'epoca dei fatti era in Italia soltanto da quattro mesi (il 21enne è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria il 19 luglio scorso), nel corso dell'interrogatorio di garanzia veva respinto le accuse raccontando una versione diversa rispetto a quella delle due giovani, appena diciottenni. Sadiq infatti ha negato di averle palpeggiate e di averle spiate sotto la doccia.