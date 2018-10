Posta su un sito hot foto e numeri di 15 colleghe ma lo scherzo finisce male

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Pensava di fare unaa 1ilquando a inizio 2018Le 15 donne in poche ore sono state tempestate di telefonate e messaggi hot e parlando tra loro hanno intuito che erano cadute in una trappola con un probabile unico autore e così hanno sporto denuncia contro ignoti. Come riporta il Giornale di Vicenza, le donne hanno concentrato i loro sospetti su un collega di 35 anni che preso alle strettele proprie responsabilità, ma la sua intenzione era quella di fare uno scherzo alle colleghe. Con la denuncia alla procura della Repubblica l’uomo è indagato per violazione della privacy e rischia il processo, che potrebbe evitare con un risarcimento alle 15 colleghe.