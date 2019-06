Dà in pasto due mogli ai maiali, tra le vittime anche una terza donna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Potrebbero essere non due ma tre le donne uccise e date in pasto ai maiali nel proprio allevamento di, in provincia di Vicenza , da parte dell’imprenditore agricolo Valerio Sperotto , scomparso nel 2011 all’età di 64 anni. Potrebbero essere da brividi, da trama di film dell’horror, gli ultimi anni di vita dell’allevatore di maiali . Oltre alle due mogli scomparse nel nulla, ufficialmente fuggite dal marito con destinazione ignota,sparita nel gennaio 1988 e, scomparsa nell’aprile del 1999, è emersa una terza donna scomparsa, presunta fidanzata come riporta il Giornale di Vicenza.L’unghia di un alluce rinvenuta durante gli scavi nell’allevamento di maiali di via Villa di Sotto e attribuita con l’esame del Dna alla seconda moglie Virginia Mihai ha allargato l’indagine coordinata dal pm Hans Roderich Blattner che ha aperto un fascicolo per omicidio a carico di ignoti. I carabinieri del nucleo investigativo sono impegnati a ricostruire i fatti, anche se il presunto omicida è deceduto.Nell’avviata indagine è emerso che tra il primo e il secondo matrimonio Valerio Sperotto avrebbe conosciuto e frequentato una ragazza straniera di un Paese dell’Est Europa, i testimoni nel merito non mancano. Una ragazza da anni scomparsa nel nulla. Le forze di polizia italiane la stanno cercando nei consolati e nelle ambasciate del suo Paese di origine, per ora senza esito.