Esce di strada con l'auto e si capovolge: morta ragazza di 19 anni

LEGNAGO (VERONA) - Esce di strada con l'auto e muore a 19 anni. Incidente nella notte a Minerbe. La ragazza era stata portata in gravissime condizioni all'ospedale di Legnago.

Ragazza morta nell'incidente

Si chiamava Chiara Santinello e lavorava da poco al centro logistico dei Supermercati Tosano a Palesella di Cerea. È lei la 19enne che questa notte ha perso la vita schiantandosi con la sua Lancia Ypsilon contro un platano a poche centinaia di metri da casa, a Minerbe. La giovane che si era diplomata quest'estate all'istituto Marco Mighetti di Legnago, stava tornando a casa dal lavoro quando, forse per la stanchezza, forse per la nebbia e l'asfalto reso viscido, è finita fuori strada andando a sbattere contro un platano e poi capovolgendosi in un campo a fianco della strada. A nulla sono valsi i tentativi degli operatori del 118 prima e dei medici dell'ospedale di Legnago poi, di salvagli la vita. Lascia i genitori e la sorella affranti da questa tragedia.

Ultimo aggiornamento: 17:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA