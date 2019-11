Milano, si spoglia nel tram e prova a violentare una studentessa di 21 anni: ragazza salvata dall'autista

Ultimo aggiornamento: 12:33

Sie inizia a molestare una studentessa . Un uomo si è tolto tutti i vestiti durante una corsa su una Milano e subito dopo avrebbeIl molestatore avrebbe agito in pieno giorno, approfittando del fatto che il mezzo pubblico era vuoto.I fatti sarebbero avvenuti intorno alle 15 di giovedì 24 ottobre in zona Università Bicocca, a Nord di Milano, ma solo in questi giorni sono venuti alla luce. La ragazza ha raccontato di essere stata aggredita da un uomo, presumibilmente di origine africana. La studentessa ha raccontato di essersi opposta con decisione, di aver gridato e sono state proprio le sue grida a mettere in allerta l'autista del tram che è riuscito a intervenire e ad allontanare il molestatore che si è dato alla fuga.Ora le autorità stanno cercando di risalire all'identità dell'uomo per rintracciarlo. Purtroppo nell'ultimo periodo ci sono stati diversi episodio di violenza sessuale piuttosto ravvicinati a Milano. Oltre alla studentessa milanese, una turista russa è stata palpeggiata, sequestrata e picchiata all'interno di un ristorante McDonald's, un'anziana violentata in un appartamento da un ragazzo italiano di 29 anni e un altro italiano in giacca e cravatta è stato avvistato mentre si masturbava dietro una donna all'uscita di una stazione della metropolitana.