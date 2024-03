Ancona, molestie a una donna (con il figlio piccolo presente): arrestato un 40enne. Dovrà scontare 4 anni di carcere

ANCONA I poliziotti della Squadra Mobile di Ancona, nella giornata di ieri (20 marzo) hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione disposto nei confronti di un uomo di 40 anni, che dovrà espiare la pena di anni 4 e mesi 5 di reclusione per violenza sessuale aggravata ai danni di una donna in compagnia del figlio minore.

Le indagini

Nel 2020 l’uomo, che conosceva molto bene la vittima e la sua famiglia, approfittando della loro ospitalità e del fatto che il marito non era presente, si introduceva nel letto dove stava dormendo la donna con il figlio, approcciando un rapporto sessuale con questa. L’atto non si concludeva in quanto la donna riusciva a scappare sottraendosi dalle grinfie del suo aguzzino portandosi con se il figlio, tuttavia non riusciva nella fuga in quanto l’uomo la riportava dentro la casa con la forza, chiudendosi la porta alle spalle ed impedendole di urlare, tappandole la bocca e minacciandola di morte se avesse raccontato l’accaduto a qualcuno. Di seguito la donna riusciva a chiedere aiuto al marito che tornava a casa immediatamente e, tramite un connazionale, richiedeva l’intervento della Polizia.