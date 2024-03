Francesca Fialdini confessa: «Ho subito molestie, mi sono ritrovata delle mani addosso ma sempre detto no ai compromessi»

Francesca Fialdini è una delle conduttrici più amate dal pubblico di Rai 1 che segue sempre molto appassionatamente le storie di "Da Noi... a Ruota Libera". In una recente intervista a Vanity Fair si è raccontata a cuore aperto e ha parlato anche di alcune molestie subite nel luogo di lavoro e di ritenersi felice di non essere mai scesa a compromessi: «Sono riuscita a fare il mio percorso senza cedere a compromessi: li ho evitati tutti. Forse, se li avessi accettati, avrei avuto la vita più facile, ma non rispettarli mi ha reso oggi una persona fiera perché non ho mai ceduto. Sono a posto con me stessa».

L'intervista di Francesca Fialdini

Francesca Fialdini, a Vanity Fair, ha raccontato: «Mi sono ritrovata delle mani addosso che ho immediatamente tolto dal mio corpo: dopo averlo fatto, è capitato che ottenessi più rispetto di prima. Sono stata orgogliosa di me stessa, non ho mai avuto paura di dire no in questo senso, e pazienza se avrei rischiato di non prendere dei lavori importanti. Tutte le storie sono diverse: non sono un'eroina, ho semplicemente fatto quello che rispondeva al rispetto della mia persona e della mia coscienza.

Il talento di Francesca Fialdini

Il prezzo da pagare lo devi mettere in conto, c'è sempre. Dipende che cosa scegli di essere e, soprattutto, chi vuoi essere. Ero più giovane e, lì per lì, ho avuto anche paura che potessero esserci delle conseguenze». La giornalista racconta di avere avuto il coraggio di parlarne con le persone a lei vicine: «Con una capostruttura che all'epoca lavorava nello stesso programma e che mi è stata di grande sostegno. E, naturalmente, con la mia psicoterapeuta, che mi ha sempre aiutata a guardarmi meglio, e con la mia famiglia che mi diceva: ”Non preoccuparti, al massimo mangeremo pane e cipolla e vivremo bene lo stesso».

Francesca Fialdini, inoltre, spiega anche qual è, secondo lei, il suo talento: «Credo di sapere ascoltare e di appassionarmi alle vite degli altri, specie se sfociano nell'autodistruzione. Sono storie in cui non sono previsti salvatori all'infuori di chi le vive in prima persona: non è possibile delegare agli altri la responsabilità del senso della propria vita, bisogna cercaselo da soli. E questo mi affascina».