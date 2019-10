Lampedusa: trovato barchino affondato con 12 cadaveri, tra loro una mamma col bimbo

Lampedusa

È stato individuato dai sommozzatori della Guardia costiera ilcon a bordo una cinquantina di persone. L'imbarcazione si trova ad almeno 50-60 metri di profondità, con attorno. Secondi il pm ci sarebbero altri corpi in fondo al mare.Tra loro ancheancora piccolo. La barca è a poche centinaia di metri dal luogo del naufragio. I corpi senza vita saranno recuperati nei prossimi giorni, come apprende l'Adnkronos. Sono previsti almeno tre giorni per il recupero.I cadaveri sono stati individuati da un robot subacqueo della Guardia Costiera che da giorni perlustrava tutta la zona. I cadaveri verranno recuperati già dai prossimi giorni. Verranno portati in superficie uno ad uno, grazie ai sommozzatori della Guardia costiera.