Angela Maraventano, l'ex senatrice leghista choc: «La nostra mafia prima ci difendeva, ora non ha più sensibilità» /Video

L'ex parlamentare leghista di Lampedusa Angela Maraventano parla di "nostra" mafia (nostra di chi?) che non ha più "quella sensibilità" e "quel coraggio" che aveva prima.



Basterebbe ripassare la storia per accorgersi chi erano quelli che parlavano di "mafia buona". Da brividi. pic.twitter.com/Jcd27lLUtQ — Giulio Cavalli (@giuliocavalli) October 4, 2020

Ultimo aggiornamento: 14:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA