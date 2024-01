Meteo, neve anche a bassa quota: vento, temporali e crollo delle temperature nelle prossime ore. Ecco dove

In Italia in questo fine settimana arriveranno forte perturbazioni che partiranno dal nord fino ad arrivare al centro-sud. Questi cambiamenti saranno caratterizzati da un calo drastico delle temperature che porteranno a nevicate in bassa collina e forti pioggie sulle zone del centro-sud.

Come cambia il tempo?

Come viene riportato dall'account X Meteo Italia, ci saranno tra venerdi e sabato sulle zone interne della Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e zone interne del Lazio, nevicate a quote di bassa collina. Inoltre ci saranno anche forte pioggie nella giornata di venerdi nel Lazio e Campania che si muoveranno nella giornata di sabato verso sud colpendo la Puglia, Molise, Basilicata e Calabria e sempre nella stessa giornata nevicate sulle zone interne della Campania,Molise,Puglia e Basilicata.

Arriva la neve

Nella giornata di venerdi il freddo colpirà l'Italia settentrionale portando rovesci di pioggia e caduta di neve tra media bassa Lombardia, medio basso Triveneto ed Emilia Romagna.

Nell'Appenino settentrionale fino a quote di media e bassa collina ci saranno nevicate. Nel pomeriggio piogge e rovesci si trasferiranno al centro interessando il versante Adriatico, come riportato da 3bmeteo. Ci sarà anche un calo delle temperature al nord e medio adriatico e ancora stabili al sud.

Le temperature

Nella giornata di sabato, la ventata di aria fredda interesserà nella mattinata ancora il Lazio e l'Abruzzo. Ci saranno rovesci e temporali con quota neve in rapido calo fino a quote collinari tra Molise, Campania, Puglia e Basilicata. Tornerà invece il sole nelle aree settentrionali e la Toscana. secondo 3bmeteo inoltre ci sarà un calo delle temperature invece nel sud con venti forti e mari molto mossi o agitati.

Nella giornata di domenica ci sarà tempo instabile nell'estremo sud al mattino. Le temperature saranno in lieve aumento nei valori massimi, i venti ancora tesi o forti settentrionali ma tutti in diminuzione in giornata. Mari ancora molto mossi.

Le previsioni

In alcune regioni si passerà da temperature massime oltre i 20 gradi alla possibilità di neve in pianura, con un brusco calo delle temperature. Ecco le previsioni nel dettaglio:

- Giovedi 18 gennaio: 25°C in Sicilia, oltre 20°C in Calabria e Puglia, 18°C a Chieti

- Venerdi 19 gennaio: irruzione di aria polare della porta di Bora che porterà a un drastico calo delle temperature verso le zone adriatiche e possiblità di neve tra Emilia Romagna e Marche.

- Sabato 20 gennaio: 70 centimetri di neve sull'appenino centrale

- Domenica 21 gennaio: minime fino a -7°C in pianura

Allerta in Campania

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali valido dalle 6 di domani mattina, giovedì 18 gennaio, alle 6 di dopodomani, venerdì 19 gennaio. Si prevedono precipitazioni repentine, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni potranno essere improvvisi, intensi e a rapidità di evoluzione. Saranno possibili anche fulmini, grandine e raffiche di vento. L'allerta riguarda tutta la Campania ad esclusione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro).

Rischio idrogeologico

Attenzione, raccomanda la Protezione Civile, dovrà essere posta al rischio idrogeologico: tra le principali conseguenze dell'impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, caduta massi e frane. In considerazione della possibile grandine e della presenza di raffiche di vento si raccomanda la massima attenzione ad assicurare la corretta tenuta del verde pubblico nonché delle strutture mobili e temporanee. Si ricorda ai Comuni di attivare i Centri Operativi Comunali e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile.

Vento forte a Roma

Maltempo sulla Capitale. Oggi, infatti, sono previsti rovesci e temporali, venti abbondanti e temperature comprese tra quattordici e diciassette gradi. Cielo coperto nell'arco della giornata di giovedì. I venti saranno abbondanti e le temperature comprese tra dodici e diciannove gradi.