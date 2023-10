Meloni, Giambruno e i due giorni nel mirino di Striscia. Le frasi «imbarazzanti» dei fuorionda e le polemiche: poi l'addio di Meloni

Da due giorni non si parla di altro o quasi. Striscia la Notizia ha "lanciato" due fuorionda, definiti da molti «imbarazzanti» dell'ormai ex compagno di Giorgia Meloni. Andrea Giambruno, giornalista Mediaset e appunto (ex) compagno della premier, era diventato anche un caso politico. Il conduttore tv era già finito nella bufera mediatica per le sue dichiarazioni in onda come quella ormai famosa “se eviti di ubriacarti eviti il lupo”. Nella puntata l'altra sera il tg satirico di Canale 5 ha mandato in onda altri audio “rubati” dietro le quinte della trasmissione che conduceva fino all’altro ieri.

Giambruno, Striscia e le polemiche

Le frasi: “Posso toccarmi il pa..mentre ti parlo?” chiede il giornalista probabilmente a una collega. Che risponde: “Lo hai già fatto”. Poi le chiede ancora: “Tu sei fidanzata?”, e la risposta è la seguente: “Sì, te l’ho già detto stamattina, Andrea”. Ma non è l’unica frase “captata” e resa pubblica. “Tu sei aperturista? Come ti chiami? Ci siamo già conosciuti io e te? Dove ti ho già vista? Ero ubriaco?”. E ancora: “Come amore? Lo sai che io e … (il nome non è stato fatto) abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset, adesso lo sai anche tu, però stiamo cercando una terza partecipante perché noi facciamo le threesome, anche le foursome con…” (e anche qui il nome è stato coperto da un suono). Però, aggiunge sempre con il nome nascosto, “generalmente, va a Madrid a ciula..”. L’inarrestabile Giambruno dice ancora: “Tu entrerai a far parte del nostro gruppo di lavoro?”.

La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra.… pic.twitter.com/1IpvfN8MgA — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 20, 2023

Quando la voce femminile dice di sì lui dice: “Ma devi darci qualcosa in cambio”, “la mia competenza?” domanda la giornalista. E lui: “Sì noi facciamo le foursome”. Lei chiede: “C’è un test attitudinale?”, la risposta di Giambruno: “Sì, si sc..a”. Quando qualcuno gli fa presente che gli audio potrebbero finire a Striscia la Notizia, il giornalista sembra disinteressarsene: “Che ho detto raga dai, si ride, si scherza. Veniamo dalla pandemia”, e c’è chi risponde: “Ma se è finita da 5 anni!”.

IL SECONDO FUORIONDA

Per la seconda serata consecutiva Striscia affonda il colpo.

«C'è un test attitudinale?». «Certo». «Cos'è il sottotitolo?». «Si sco..». Poi il compagno di Meloni si rivolge a un'altra persona. «Le ho detto: 'vuoi entrare nel nostro gruppo?'. 'Sì mi piacerebbè. 'Devi fare le foursome con noì. 'In che senso?'. 'Tradotto si sc...'». Quindi interviene un uomo. «Se ti registra Striscia poi vedi te...». «Ma che ho detto raga - ribatte Giambruno -, si ride, si scherza, madonna, veniamo dalla pandemia». «Ma se è finita da 5 anni...», nota una donna. «Manco fossimo all'Agenzia delle entrate», replica il giornalista. Come spesso accade di giovedì, anche questa volta non è stato Giambruno a condurre la puntata pomeridiana di "Diario del giorno". In studio c'era Manuela Boselli, mentre il compagno di Meloni era a Pavia per fare da moderatore agli Stati Generali su cammino e turismo sostenibile. E anche in quest'occasione alcune sue considerazioni sono finite in un fuorionda, rilanciato da stavolta Open. «Ormai sono terrorizzato da tutto, appena dico qualunque cosa diventa oggetto di mistificazione», dice il giornalista all'assessora al Turismo della Lombardia Barbara Mazzali, di FdI. Un caso politico a tutti gli effetti.

LE REAZIONI POLITICHE

Se alcuni parlamentari teorizzano complotti per denigrare la presidente del Consiglio e altri intravedono dietro tutto una forma di pressione da parte di Mediaset, la tesi più gettonata all’interno dell’azienda è un’altra. Ovvero che si tratti di una manovra interna per colpire il conduttore dopo la sua ascesa in azienda che l’ha portato alla conduzione di un talk show. Secondo La Stampa e Repubblica, la premier non sapeva nulla già del primo fuorionda, quello che coinvolge la giornalista Viviana Guglielmi. E il colore della sua camicetta, nel frattempo era diventato oggetto di meme su Internet. Il sospetto principale è che dietro i filmati sulle tv della famiglia Berlusconi si nasconda «un’operazione politica di Forza Italia». E anche una presunta vendetta per quella volta che lei fece sapere al fondatore di Mediaset di non essere «ricattabile». Secondo Repubblica, Meloni avrebbe chiesto conto dei fuorionda ad Antonio Tajani. Ma anche Fedele Confalonieri se ne sarebbe interessato, mentre Piersilvio Berlusconi sarebbe oggetto di un pressing discreto. Torna l’ombra di un precedente famoso: quello degli attacchi di Striscia ad Elisabetta Tulliani, moglie dell’allora presidente della Camera Gianfranco Fini. Il Fatto Quotidiano aggiunge poi che Giambruno pensa che ci sia un “traditore” in casa. Ovvero qualcuno che ha segnalato a Striscia i fuorionda dicendo a Ricci dove pescare tra le immagini in bassa frequenza che sono a disposizione di tutta Mediaset. Il secondo fuorionda è frutto anche di pressioni. Nel senso che ne sarebbero arrivate per non mandarlo in onda, inutilmente.

RAI E MEDIASET

La sua assenza dalla conduzione il giorno dopo era programmata, perché da tempo Giambruno viene chiamato a moderare dibattiti e convegni. Il direttore dell’informazione del Biscione Mauro Crippa dice: «A Mediaset sono stati tutti vittime di Striscia per gaffe e fuorionda. Ma raramente ho assistito a un accanimento polemico come quello contro Giambruno». Ma ci sarebbe anche un’altra ragione dietro tutto: l’Auditel. La trasmissione di Ricci perde spesso con il suo diretto concorrente su Rai1. Mercoledì scorso Affari Tuoi ha registrato il 22% e Striscia il 16%. E si parla anche di una possibile chiusura del programma. In questa ottica tra Ricci e Pier Silvio si sarebbe maretta, con tanto di frecciatine. E secondo questo quadro i fuorionda di Giambruno sono una parte della guerra. Così come la decisione da parte dei vertici di comprimere la durata della trasmissione. Forse nessuno si aspettava oggi - venerdì 20 ottobre - la fine ufficiale della loro relazione.