Medusa Man O'War attacca 7 bagnanti: feriti e ricoverati in ospedale, terrore in spiaggia

di Ernesto De Franceschi

dalla letale medusa portoghese Man O'War mentre prendevano il sole e facevano il bagno in mare a, famosa località balneare spagnola. Tre spiagge sono state temporaneamente chiuse nella località di villeggiatura delladopo che due dellesono statedomenica. La prima è stata trovata sulla, una piccola insenatura tra le principali spiagge della città. L'altra è stata scoperta presso la. Di conseguenza, laè stata vietata durante i tentativi di rimuovere queste meduse che possono essere letali in caso di. Per le punture sette persone sono rimasti feriti, cinque dei sette bagnanti sono stati portati in ospedale.

, ha confermato: "Il municipio di Benidorm ieri mattina ha attivato un protocollo di emergenza per la presenza in acqua della medusa portoghese Man O'War dopo che due sono stati trovati fuori dalle spiagge della città. Sono stati rimossi dai bagnini". Come misura precauzionale, il bagno era vietato e la bandiera rossa issata per un'ora sulle principali spiagge di Levante e Ponente e per più di due ore sulla spiaggia di Mal Pas. Sette persone sono state curate per le punture minori causate dalle creature simili a meduse alla spiaggia di Mal Pas. All'ospedale di Villajoyosa è scattato il protocollo come misura precauzionale.