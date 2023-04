SAN BENEDETTO - «Nessuna azione esecutiva potrà essere perpetrata in danno di Medusa Beach s.r.l. e La Medusa s.r.l.: Medusa Beach s.r.l. si dichiara fiduciosa nel corso della giustizia ed attende con ottimismo l’esito di questa delicata vicenda». Colpo di scena nel caso che vede contrapposta la nuova gestione dello chalet sambenedettese che avrebbe dovuto, secondo quanto stabilito dalla sentenza di primo grado versare una cifra intorno a 1,3 milioni di euro a quella precedente.

L’ordinanza

Ieri mattina, infatti, con un’ ordinanza la Corte di Appello di Ancona ha sospeso la esecutività della sentenza del tribunale di Ascoli Piceno che aveva condannato Medusa Beach s.r.l. e La Medusa s.r.l. a risarcire Serena s.r.l. uninominale con l’ingente somma di denaro che si sarebbe aggirata sul milione e 350mila euro secondo quanto dichiarato dalla Serena srl. La Corte, però, accogliendo l’istanza avanzata da Medusa Beach s.r.l., ha quindi inibito Serena s.r.l. a procedere per l’ottenimento del risarcimento stabilito dal tribunale piceno ritenendo più opportuno che la questione sia meglio chiarita nel corso del procedimento che si dovrà approfondire in sede di Appello. «Siamo ottimisti dice l’imprenditore Robertino Tulli in una nota - e vogliamo rimanere lontani da roboanti proclami che non fanno altro che inasprire gli animi e creare confusione nel pubblico».

I progetti

«A tale ultimo proposito - prosegue Tulli - si ritiene opportuno tranquillizzare gli affezionati clienti dello stabilimento balneare di proprietà della scrivente che potranno godere dei meravigliosi e rinnovati spazi messi a punto di recente». Insomma siamo ancora alle fasi iniziali di una causa che sembra riservare sempre nuovi sviluppi. Certo è che la battaglia in tribunale tra la vecchia e la nuova gestione non andrà a intralciare la stagione balneare oramai alle porte e il divertimento dei vacanzieri sulla riviera delle palme.