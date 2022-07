Promessi sposi marchigiani, la curiosa "benedizione" di Matteo Renzi a Daniele Bartocci e Martina

Promessi sposi marchigiani a Forte dei Marmi ricevono la "benedizione" di Matteo Renzi. Un ritrovo casuale e un simpatico siparietto, fra sorrisi e abbracci, tra il senatore e il giornalista Daniele Bartocci insieme alla sua Martina in vista delle nozze di domenica 24 luglio. Nei giorni scorsi, nei pressi di Forte dei Marmi, Matteo Renzi (che era in Versilia per impegni professionali) ha ritrovato per caso proprio Daniele Bartocci, in vacanza insieme alla sua futura moglie per festeggiare il loro compleanno (lui 33 anni compiuti il 26 giugno, lei 30 il 22 giugno), riconoscendolo e ricollegandolo al premio Myllennium Award vinto in tempi non remoti dal giovane marchigiano a Villa Medici Roma, quando il senatore e leader di Italia Viva era ospite dell’imprenditore e organizzatore Paolo Barletta insieme al presidente Coni Giovanni Malagò e all’ex Ministro Sport e Politiche Giovanili Vincenzo Spadafora.

Battute e abbracci

Matteo Renzi, di fronte al saluto di Daniele Bartocci, non si è tirato indietro. Anzi ha replicato con un divertente ciak e… video di auguri registrato (visibile sulla pagina Facebook del Corriere Adriatico). «Martina fa una scelta discutibile, Daniele fa un’ottima scelta – ha scherzato Matteo Renzi con i due sposini – A tutti e due un abbraccio grande e un forte in bocca al lupo».