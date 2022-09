Bar Awards 2022, nella top 30 il marchigiano Daniele Bartocci. Sono stati resi noti in queste ore i nomi dei finalisti del premio Bar Awards 2022. Anche quest’anno Bargiornale, rivista punto di riferimento per il mondo Ho.Re.Ca., ha comunicato la Top30 dei migliori professionisti italiani del fuori casa. Daniele Bartocci, giovane marchigiano, è stato selezionato tra i migliori 30 professionisti d’Italia per il food&beverage.

Appuntamento il 12 dicembre a Milano

I professionisti vincitori saranno svelati durante il Barawards 2022 Gran Galà Dinner in programma lunedì 12 dicembre a Milano. Bartender, pasticceri, brand ambassador e professionisti del food&beverage, cuochi e strutture italiane si sfideranno per l’ambito riconoscimento nelle rispettive categorie di riferimento. Il premio Bar Awards è organizzato da Bargiornale, Dolcegiornale, Hotel Domani e Ristoranti. Nella Top30 della categoria brand ambassador coffee/food&beverage, riservata ai migliori Professionisti nello sviluppo di una marca nel settore horeca, troviamo dunque anche il giornalista Daniele Bartocci, già eletto Professionista dell’Anno Comunicazione Settoriale pochi mesi fa alla Borsa di Milano in occasione di Innovation&Leadership Le Fonti Awards 2022. Bartocci, Sviluppo Nuovi Mercati di una nota azienda agroalimentare, è attualmente giudice del programma King of Pizza, talent show in onda ogni lunedì sera su Sky canale Italia.

Il programma Tv

Programma tv dedicato al gourmet e ideato dalla Nazionale Italiana Pizzaioli, con la presenza in giuria, tra gli altri, del Presidente Nip Dovilio Nardi (detentore di svariati guinness world record) e Antonio Sorrentino (Chef Executive Rosso Pomodoro) e con l’obiettivo primario di diffondere i valori del made in Italy in giro per il mondo. Relativamente al premio Bar Awards 2022, le votazioni iniziali dei panelist hanno determinato il roster dei finalisti (Top30 di ogni singola categoria di riferimento): professionisti appositamente selezionati tra numerosissimi profili di qualità. Le votazioni online contribuiranno per il 20% alla definizione della graduatoria finale, il restante 80% sarà scelto da apposita giuria di esperti di elevato livello. Il 10 ottobre si chiuderà il sistema di voto (votazioni possibili qui https://www.bargiornale.it/bar-awards/barawards-2022-scopri-i-300-professionisti-candidati-alla-vittoria-e-vota-i-migliori/) e non resterà a quel punto attendere il Gran Galà di dicembre dei Barawards 2022 al Palazzo del Ghiaccio di Milano.