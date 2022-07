Valentino Rossi, party dedicato al Dc-10 di Ibiza: il Dottore diventa clown per il CircoLoco. Ecco chi c'era con lui

Sfondo giallo, riccioli biondi, lingua bislunga: Valentino Rossi, a suo modo, ci ha messo la faccia. Da icona del motociclismo mondiale (pur avendo appeso la moto al chiodo la stagione scorsa) a nuovo simbolo del Circo Loco, uno dei party più amati ed evocativi di Ibiza. Una vita da non morire mai. Perché la maxi festa del lunedì, che si celebra al DC-10 dal 1999 grazie ad Antonio Carbonaro, ha infatti visto Valentino Rossi protagonista lo scorso 4 luglio: fisicamente (era presente, con tanto di maglia dantan di Batman, con la sua compagna Francesca Novello e la sua crew con Cesare Cremonini in testa come ai vecchi tempi) e - diciamo - spiritualmente incarnando il Crazy Clow, simbolo e totem istituzionale di un evento che come premessa ha il "No soul for sale" come stile di vita.

La collaborazione con il mondo della notte

Del resto Valentino conosce bene Ibiza (ci va in vacanza da una vita e lì possiede una casa), c'era già stato un paio di mesi fa per l'apertura dei locali dopo due anni di pandemia e ora, senza la pressione della MotoGp sulle spalle, pur da fresco papà e con gli impegni con l'Audi, può concedersi qualche "momento ricreativo" in più. Qui si tratta di una vera e propria collaborazione, tramite la VR46 Racing Apparel che ha curato la grafica del manifesto e delle t-shirt realizzate per l'ccasione (il business è sempre business), ufficializzata dallo stesso club ibizenco e rilanciato dai canali social creato da Valentino Rossi con l'obiettivo di comunicare un'immensa passione per gli sport motoristici ai fan di tutto.