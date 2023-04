Travolta sulle strisce da un furgone guidato da un ubriaco: Roberta uccisa a 56 anni, festeggiava la dimissione dall'ospedale

MARTINSICURO - Tragedia a Tortoreto, dove, ieri sera una donna di 56 anni è stata travolta e uccisa da un furgone il cui conducente è poi risultato positivo all'alcoltest.

Erano circa le 21.30 quanto la 56enne, Roberta Fiano, 56 anni, di Martinsicuro è stata investita e uccisa da un furgone davanti al figlio, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, sul lungomare Sirena a Tortoreto. Grave una sua amica ricoverata all'ospedale di Teramo. Stavano festeggiando le recenti dimissioni dall'ospedale della vittima dopo alcuni problemi di salute. Il conducente 39enne del pulmino, di Alba Adriatica, è stato trovato positivo all'alcoltest ed è stato arrestato in flagranza per i reati di omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza. Ora si trova agli arresti domiciliari.