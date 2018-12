Torta alla marijuana alla festa in casa: due intossicati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno concluso uncon: due donne intossicate e ricoverate in ospedale. Erano appena trascorse le 20 quando, ieri sera, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia disono stati coinvolti in un intervento in. A richiedere la presenza dei militari un team sanitario del 118 che era intervenuto all’interno di un appartamento, dove unaLa donna, da subito, ha informato i sanitari e, poi, i Carabinieri, di avere consumato un dolce preparato da un coinquilino all’interno del quale lo stesso. Questa, una 38enne di origini campane, ma domiciliata a Padova, che coabita con altre due donne e un uomo, viste le condizioni cliniche, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio dove, poco più di un’ora prima, era stata ricoverata,, anche un’altra coinquilina e corregionale, 37enne, che come lei aveva mangiato una fetta dello stesso dolce. Quest’ultima era stata accompagnata in ospedale dal coinquilino che aveva confezionato il dolce, assieme ad un amico, un operatore sanitario che era stato chiamato appena la donna aveva accusato i primi malori e aveva ritenuto necessario il suo ricovero al pronto Soccorso.Qui i militari hanno rintracciato P.V., 34enne, di origini siciliane, che condivide l’appartamento con le due donne che avevano accusato il malore e una terza donna, anche lei di origini campane, che non ha consumato il dolce e, pertanto, non aveva riportato alcuna conseguenza.E’ stato cosi possibile ricostruire l’intera vicenda. P.V., alcuni giorni or sono, aveva acquistato circa 10 grammi di marijuana che aveva deciso di impiegare tra gli ingredienti di una torta, da portare come dessert al termine di un pranzo che si è consumato ieri sui. Al pranzo avevano partecipato anche le due coinquiline che, come tutti i partecipanti, hanno concluso il pasto mangiando una fetta del dessert. Una volta rientrati, una delle donne aveva subito accusato un malore ed era stata trasportata in ospedale. Dopo circa un’ora è toccato alla seconda, che ha richiesto l’intervento del suem.Allo scopo di verificare ulteriore presenza di stupefacente in casa, i militari hanno eseguito una perquisizione che ha consentito di rinvenire, nella disponibilità di P.V., un bilancino di precisione, un grinder (sminuzzatore di marijuana) e cinque fette del dolce in argomento, il tutto sottoposto a sequestro. In virtù di quanto sopra, P.V. è stato denunciato in stato di libertà per spaccio di sostanze stupefacenti, mentre le due donne, ricoverate e trattenute in osservazione fino a questa mattina, sono state dimesse con la diagnosi di “intossicazione da stupefacenti”.