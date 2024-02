Maria uccisa a coltellate in strada dal marito il giorno prima dell'udienza di separazione. L'ultimo messaggio: «Ho fatto una ca**ata»

Ha mandato un ultimo messaggio a un amico, «ho fatto una cazzata», poi Vittorio Pescaglini si è consegnato ai carabinieri: aveva appena ucciso la moglie, Maria Ferreira. I due si stavano sperando, lei aveva lasciato casa ed era andata a vivere in un hotel a Fornaci di Barga (Lucca). È qui che lui l'ha raggiunta e accoltellata in strada, davanti ai passanti, nel tardo pomeriggio di lunedì. La sua auto, abbandonata in strada con i fari ancora accesi, e le macchie del suo sangue sul marciapiede di via Cesare Battisti, raccontano l'orrore dell'ennesimo femminicidio. L'undicesimo del 2024.

Il femminicidio

Il femminicidio è avvenuto sul marciapiede di via Cesare Battisti, conosciuta come via della Stazione a Fornaci di Barga, dove l'uomo, Vittorio Pescaglini, 55enne, assunto in una cooperativa di servizi, ha raggiunto la donna in auto (una fiat Punto rimasta in strada con i fari accesi), è sceso e l'ha accoltellata senza lasciarle scampo.

Sul posto allertati da alcuni testimoni oculari di quanto avvenuto, è subito intervenuta una ambulanza ed è stato attivato anche l'elisoccorso ma nonostante gli sforzi dei soccorritori la donna è deceduta.

L'udienza

Maria Ferreira, di origine brasiliana, era andata via di casa e viveva in un hotel vicino a dove è stata uccisa. Aveva chiesto la separazione. Secondo quanto si apprende, l'udienza era fissata al 27 febbraio: il marito l'ha uccisa il giorno prima.